嗆對方「我要乎你死」 男子判賠8萬元

2017-03-06 10:49

〔記者楊政郡／台中報導〕因友人小孩發生車禍，32歲蘇男陪友人到太平區公所進行調解，蘇男脾氣爆躁以三字經辱罵對方，當天雙方下樓蘇又嗆對方「我要乎你死」，離開後又在FB「你再喔，我一刀捅死你」（台語），這兩句恐嚇話語收不回來，蘇男賠償8萬元給對方，這兩句恐嚇的話被判拘役70日，法官看他頗具悔意給予緩刑3年。

判決書指出，陳姓男子的小孩與王男的女兒發生車禍，103年11月11日雙方家長都到太平區公所進行調解，蘇男則陪同王男一起出席，可是當天雙方各持己見不歡而散，離開調解室來到電梯口，蘇男卻連續對陳男出言辱罵三字經、五字經。

而到區公所一樓廣場，蘇男又看到陳男等人，越看越不順眼，持不明尖物對陳「我要乎你死」，當時有其他陪同的友人出面制止，陳等才順利離開。

而離開區公所後，蘇某竟又在FB網站，又對陳恫嚇「你再喔，我一刀捅死你」等文字。

車禍糾紛沒調解成功，又衍生這起公然侮辱、恐嚇罪嫌。法官還是命雙方和解，蘇某最後道歉以8萬元和解，陳某也認為蘇還年輕、且有工作，願意原諒蘇男，可是公然侮辱可撤回，恐嚇罪卻不能撤回，而蘇某也表現後悔的誠意，陳某在法庭上同意給蘇男緩刑，法官判處拘役70日，緩刑3年。