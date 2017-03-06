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2/3釋憲門檻太高！司法院研擬降低

全國司改會議第二組6日第二次開會。（記者廖振輝攝）

2017-03-06  10:04

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕司法院指出，目前「司法院大法官審理案件法」規定的釋憲表決門檻太高，不管是違憲或合憲，都要2/3多數同意才能過關，因此常使釋憲案陷於膠著而無法出爐，司法院希望參考美國制度，能降低門檻至二分之一，讓釋憲結果盡快出爐，以提升大法官釋憲效率。

另外，目前法令規定大法官審理釋憲案件應「嚴守秘密」，導致民眾無法查詢未經釋憲小組會議審查完畢的案件進度和收案日期，因此常被質疑釋憲過持不夠透明，司法院考慮開放民眾查詢案件審查進度。

此外，現行大法官會議受限法令，原則上不公開進行言詞辯論，司法院也考慮讓言詞辯論常態化，公開大法官審理案件程序，以提升民眾對釋憲的信賴。

上述大法官釋憲改革方向因涉及修改「司法院大法官審理案件法」和施行細則，因此司法院已擬妥說帖，交由今天上午召開的第二組司改會議討論。

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