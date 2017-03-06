金溥聰告馮光遠又一章 民事判馮賠15萬元

金溥聰（圖）控告馮光遠，今民事庭宣判。（資料照，記者林正堃攝）

2017-03-06 09:58

〔記者張文川／台北報導〕名嘴馮光遠與前國安會秘書長金溥聰之戰的訴訟戰，還沒完！先前馮撰文諷金與前總統馬英九是「特殊性關係」，馮在獲判無罪定讞後，又撰文諷金是「法院認證的男妓」、「混蛋、爛咖、下流胚」；金為此再次告馮，刑事部分馮去年底已被判罰金5000元定讞，民事方面台北地院宣判，判馮應賠15萬元。可上訴。

2013年「特殊性關係」一案，馮被控刑事加重誹謗，北院一審判馮光遠無罪，前年3月高院二審維持原判定讞後，馮隨即投書並在臉書撰文，揶揄金是「台灣第一個法院認證的男妓」，又稱「特殊性關係是我諷刺馬英九與金溥聰這兩個惡搞台灣民主的混蛋、爛咖、下流胚所發明的用語」。

金溥聰為此再次自訴馮加重誹謗，一審判馮無罪，但二審認定「混蛋、爛咖、下流胚」用詞，屬抽象謾罵，超出言論自由的保障範圍，去年12月改依公然侮辱罪判馮罰金5000元定讞。

金另提民事訴訟，求償100萬元並登報道歉，去年12月北院開庭時，馮還向法官聲請傳喚馬英九作證，但法院認為沒有必要而未准。

今年2月兩造辯論， 馮答辯稱馬、金是「台版男人閨密門」，自認沒說錯，會與金周旋下去；金的律師則指控馮譁眾取寵，他的不實言論、用詞對於公共公共事務討論毫無幫助，言論自由只是他謾罵的遮羞布，不應受法律保障。

至於「特殊性關係」案的民事部分，金求償200萬元，北院一審判馮勝訴免賠，高院二審前年10月改判馮應賠100萬元並登報道歉，馮上訴最高法院審理中。