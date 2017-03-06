「文林苑」釋憲案 司改會議當教材

全國司改會議第二組今天（6日）第2次開會。（記者廖振輝攝）

2017-03-06 09:54

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕全國司改會議第二組上午討論憲法審查制度，台北市士林區「文林苑」都更拆遷案，被司法院和與會人士列為司改參考案例。

會議資料指出，大法官有權宣告法院判例違憲，例如士林文林苑案的王家認為，「都市更新條例」部份條文已被大法官宣告違憲，王家隨即向行政法院聲請再審都更案，但遭法院以相關條文還沒失效為由駁回，大法官103年10月間做出釋字第725號解釋，認為法院不能再以法令現階段仍有效為由，直接駁回民眾訴訟。

王家的律師詹順貴指出，雖然本案釋憲前，王家已與建商樂揚建設全面和解，釋憲案對王家沒有實質意義，但可以造福未來其他聲請人。

另外，釋字第587號解釋宣告禁止子女提起婚生否認之訴的最高法院民事判例違憲，釋字第582號解釋廢棄刑事審判實務將共同被告不利己之陳述做為其他共同被告罪證的見解，還一舉宣告數則最法院刑事判例違憲。