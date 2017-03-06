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梁思惠心機深重？ 友人爆：她誣陷前男友家暴

涉入女模命案的梁思惠，被朋友爆出心機深重。（資料照，記者陳薏云翻攝）

2017-03-06  09:49

〔即時新聞／綜合報導〕梁思惠涉嫌將陳姓女模約出後，讓男友程宇搶劫姦殺對方，兩人被捕後，程宇供稱全都是梁思惠一手策畫，雖然梁女矢口否認，但仍有許多人踢爆她平常的事跡，1名友人就透露，她曾假裝自己被前男友打，以換取大家的同情。

據《三立新聞》報導，梁思惠朋友在電話訪問中表示，梁女跟前男友是不愉快分手，接著她就偽裝家暴，遇到友人就說前男友打她，營造出自己可憐的假象。

據《東森新聞雲》報導，1名梁思惠的同事也說，梁女自己弄受傷時會去網路上討拍，誣陷是男友動手打人，如此行為讓這名同事覺得梁女很恐怖，直呼沒必要和這種人往來。

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