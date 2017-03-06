| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
萬里發生遊覽車衝撞民宅 司機命危送醫急救
 首頁 > 社會

「妳第一次自己去外拍…」 女模姐PO照憶妹

2017-03-06  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模日前遭設局姦殺，與她感情深厚的胞姐，昨日深夜於IG上傳1張照片，那是妹妹第1次獨自外拍，她幫忙打扮的照片。

綜合媒體報導，陳姓小模與胞姐1年多前，一起從宜蘭北上打拚，並於板橋租屋，姐妹倆相互扶持、照顧彼此，不料妹妹卻不幸發生憾事。

陳女姐姐昨找出1張姐妹兩人嘟嘴相視的合照，並撰文指出，這是「妳招牌的章魚嘴」，姐姐回憶，「這好像是妳第一次自己去外拍...」，「那天妳身上穿的，都是我的衣服我幫妳搭的」，而且「幫你搭的時候，都用傻傻的臉看我」，全文採「第二人稱」敘述，彷彿不願相信最親愛的家人已不在人世，令人見了忍不住紅了眼眶。

這篇圖文至今已累計逾4700個讚，許多網友也紛紛湧入姐姐的IG，替她加油打氣，「真的很心疼」、「請一定要堅強」、「我們都會陪在妳身邊，給妳力量的」、「妹妹會一直守護著妳」。

廣告
  • 陳女姐姐昨在IG分享1張妹妹獨自外拍前，兩人嘟嘴相視的照片。（圖擷取自陳女胞姐IG）

    陳女姐姐昨在IG分享1張妹妹獨自外拍前，兩人嘟嘴相視的照片。（圖擷取自陳女胞姐IG）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘟嘴 女模 姐姐 姦殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：「妳第一次自己去外拍…」 女模姐PO照憶妹


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.