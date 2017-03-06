「妳第一次自己去外拍…」 女模姐PO照憶妹

2017-03-06 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模日前遭設局姦殺，與她感情深厚的胞姐，昨日深夜於IG上傳1張照片，那是妹妹第1次獨自外拍，她幫忙打扮的照片。

綜合媒體報導，陳姓小模與胞姐1年多前，一起從宜蘭北上打拚，並於板橋租屋，姐妹倆相互扶持、照顧彼此，不料妹妹卻不幸發生憾事。

陳女姐姐昨找出1張姐妹兩人嘟嘴相視的合照，並撰文指出，這是「妳招牌的章魚嘴」，姐姐回憶，「這好像是妳第一次自己去外拍...」，「那天妳身上穿的，都是我的衣服我幫妳搭的」，而且「幫你搭的時候，都用傻傻的臉看我」，全文採「第二人稱」敘述，彷彿不願相信最親愛的家人已不在人世，令人見了忍不住紅了眼眶。

這篇圖文至今已累計逾4700個讚，許多網友也紛紛湧入姐姐的IG，替她加油打氣，「真的很心疼」、「請一定要堅強」、「我們都會陪在妳身邊，給妳力量的」、「妹妹會一直守護著妳」。