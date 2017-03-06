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台塑六輕驚傳工安意外 4人受傷送醫治療

台塑六輕SM一廠於今晨4點多，因為加熱器壓力升高，造成現場4名工作人員受傷，目前傷者已送到雲林長庚醫院治療。（資料照，記者林國賢攝）

2017-03-06  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕台塑驚傳工安意外，綜合媒體報導，台塑六輕SM（苯乙烯）一廠於今晨4點多，因為加熱器壓力升高而氣爆，造成現場4名工作人員受傷，傷者送雲林長庚醫院後，再轉嘉義長庚醫院燒燙傷中心，其中1人傷勢較嚴重，在加護病房觀察中。

台塑集團方面表示，出事的設備與製程已暫停生產，目前正釐清事故發生原因。

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