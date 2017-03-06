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司改會議》法院裁判可能侵害人權？今討論大法官釋憲方向

2017-03-06  09:03

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革會議第二組會議今天上午開會，將討論如何改善現行的憲法審查制度，以及是否建立第二組的發言人機制。

今天是第二組「全民信賴、公正專業的司法」第二次開會，由前大法官、中央研究院法律研究所所長林子儀擔任召集人，城邦集團首席執行長何飛鵬上次開會被選為為副召集人，司法院長許宗力、最高法院院院長鄭玉山都將與會。

根據第二組會議資料，我國現行的憲法審查制度只能抽象審查法令是否為違憲，無法審查具體個案和裁判是否違憲，與會人士認為，法院的裁判也可能侵害人民在憲法上的權利，因此今天將討論有無必要建立「以裁判為憲法審查對象的機制」。

另外，為提升憲法審查制度的效率，以及增進人民的信賴，是否開放案件審查進度查詢、憲法法庭言詞辯論常態化、修正大法官會議表決門檻和公布撰寫釋憲文的主筆大法官及增加大法官助理員額等配套措施，也將一併討論。

其次，與會人士認為，為了適時回應輿論，避免發生媒體誤解或過度解讀會議內容，將討論是否推派發言人，及是否在每次會議結束後舉行記者會，說明分組會議內容與結論。

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  • 城邦集團首席執行長何飛鵬（左一）擔任全國司改會議第二組副召集人。（資料照，記者項程鎮攝）

    城邦集團首席執行長何飛鵬（左一）擔任全國司改會議第二組副召集人。（資料照，記者項程鎮攝）

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相關關鍵字： 全國司改會議 司改國是會議 大法官釋憲 憲法審查
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