司改會議》法院裁判可能侵害人權？今討論大法官釋憲方向
2017-03-06 09:03
〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革會議第二組會議今天上午開會，將討論如何改善現行的憲法審查制度，以及是否建立第二組的發言人機制。
今天是第二組「全民信賴、公正專業的司法」第二次開會，由前大法官、中央研究院法律研究所所長林子儀擔任召集人，城邦集團首席執行長何飛鵬上次開會被選為為副召集人，司法院長許宗力、最高法院院院長鄭玉山都將與會。
根據第二組會議資料，我國現行的憲法審查制度只能抽象審查法令是否為違憲，無法審查具體個案和裁判是否違憲，與會人士認為，法院的裁判也可能侵害人民在憲法上的權利，因此今天將討論有無必要建立「以裁判為憲法審查對象的機制」。
另外，為提升憲法審查制度的效率，以及增進人民的信賴，是否開放案件審查進度查詢、憲法法庭言詞辯論常態化、修正大法官會議表決門檻和公布撰寫釋憲文的主筆大法官及增加大法官助理員額等配套措施，也將一併討論。
其次，與會人士認為，為了適時回應輿論，避免發生媒體誤解或過度解讀會議內容，將討論是否推派發言人，及是否在每次會議結束後舉行記者會，說明分組會議內容與結論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鋒面、冷氣團來襲轉濕冷 18縣市強風特報
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- 長照2.0納口腔照護 台東牙醫師不缺席
- 李玉璽脫稿飆罵 吳心緹失控淚崩
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 同票抽籤 竹縣寶山農會選理事激烈
- 自嘲肢障教跳舞 吳政迪升格孩子王
- 北韓失蹤御廚 現身平壤開店
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 不滿一中承諾書 學界串連捍衛學術自由
- 日本人來自台灣? 穿越黑潮揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 虎尾溪堤砍92棵樹 公所：造新地景
- 賞美景美食、無被搶風險─里約烏爾卡
- 強固型葡萄溫網室 放寬補助
- 沙烏地2.5兆辦駱駝節 最美駱駝獎金近10億
- 盼10多年 東昇里終於有公園了
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 自由談》「一中」是學術自由的棺材釘
- 自民黨修黨章 安倍3連任有望
- 曹西平向辛龍喊話 「坦白從寬抗拒從嚴」
- 離婚還是朋友 驚世夫妻隔空打情罵俏
- 72公里長征 千人單騎登塔塔加
- 《美女與野獸》同性戀惹議 俄反同議員促禁映
- 中信金廣招菁英 鼓勵年輕人勇敢逐夢
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 楊智傑／飛鳥
- 休傑克曼發狠演金鋼狼 操到竟在拍攝中昏死過去！
- 陳葦綾正式遞補京奧舉重金牌
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- 《華府觀察》雙橡園八十風華裡的寂寞藝術家
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 〈熱門族群〉記憶體漲勢不歇 低價股吃香
- 塞森斯風暴擴大 川普怒怪兩幕僚
- 94歲糖尿病翁清血栓 走路不用人攙
- 用立普妥改製冠脂妥 偽藥工廠查到了／成本百餘元 暴利4倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改會議》法院裁判可能侵害人權？今討論大法官釋憲方向
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分