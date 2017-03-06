蘆洲大樓火警 2人送醫後不治
2017-03-06 09:29
〔即時新聞／綜合報導〕昨夜新北市蘆洲中興街一處社區大樓8樓發生火警，警消到達現場後出動雲梯車灌水搶救，並救出屋內一家4口，但2人送醫後不治。
綜合媒體報導，昨日11時47分蘆洲發生火警，約1小時後撲滅火勢。新北市消防局表示，8樓起火處一家4口，第一時間沒有向外逃生，父子被救出時已無呼吸心跳，送醫不治。
消防局表示，初步調查起火點在8樓臥室，燃燒面積15平方公尺，共疏散61人。警消從8樓救出4人，駱姓屋主及其小兒子送醫後不治，黃姓婦人目前於醫院插管中，駱家大兒子輕微嗆傷留院觀察。
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