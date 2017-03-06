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冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人收押 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
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臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救

2017-03-06  01:19

〔記者曾健銘／台北報導〕新北市蘆洲區中興街1處大樓住宅，昨日深夜近12時許驚傳火警，大批警消獲報趕赴現場，發現8樓住宅全面起火，緊急出動雲梯車射水灌救，火勢在16分鐘內控制，消防隊員隨後從火場內救出3人，其中年約50歲的駱姓屋主與18歲小兒子已無呼吸心跳，目前仍在搶救中；而年約70歲的黃姓老婦人則意識不清，另名25歲駱姓長子因是住在9樓，自行逃出無受傷。

警消人員表示，昨晚11點49分接獲報案，警消趕到現場時發現8樓住家已全面燃燒，緊急射水灌救，在今天凌晨12點5分控制火勢，12點19分撲滅火勢，入內搜索時先在臥室內找到黃姓老婦，隨後又在廚房發現1對父子，大兒子因為住在9樓，幸運躲過火劫。

警消透露，起火點位於其中1間臥室內，但詳細起火原因仍待明日火調人員到場勘驗後釐清。

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  • 駱姓屋主被送醫搶救。（記者曾健銘攝）

    駱姓屋主被送醫搶救。（記者曾健銘攝）

  • 大兒子幸運逃過一劫。（記者曾健銘攝）

    大兒子幸運逃過一劫。（記者曾健銘攝）

  • 黃姓老婦送醫搶救。（記者曾健銘攝）

    黃姓老婦送醫搶救。（記者曾健銘攝）

  • 蘆洲1處大樓8樓深夜傳出火警，在今天凌晨才撲滅火勢。（記者曾健銘攝）

    蘆洲1處大樓8樓深夜傳出火警，在今天凌晨才撲滅火勢。（記者曾健銘攝）

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