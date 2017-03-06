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臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
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嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡

2017-03-06  00:41

〔記者曾迺強、丁偉杰、陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉昨天深夜發生疑似感情糾葛的衝突致死案。

民雄鄉山中村邁阿密社區一名王姓男子（35歲），疑因目睹妻子與疑似「小王」的男子（身分待查），在社區外互動行為甚密，憤而向小王興師問罪，2男當場爆發衝突，不料小王竟駕駛凌志轎車衝撞王某，結果將其撞倒，進而輾壓在靠右前輪的車底盤下，王某痛得大聲哀嚎，這一狀況驚動左鄰右舍。

民雄消防分隊10點15分獲報，21分趕抵現場救援，經過10多分鐘的努力，將王男從車底拉出，初步檢視有嚴重擦挫傷，送嘉義基督教醫院急救，遺憾於子夜時分宣告傷重不治。

案發後，轄區民興派出所帶回涉嫌駕車撞人重傷致死的小王，及王姓被害人的妻子，漏夜偵訊中。

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  • 疑被戴綠帽，嘉義男子被小王的凌志車衝撞捲車底亡。（記者曾迺強翻攝）

    疑被戴綠帽，嘉義男子被小王的凌志車衝撞捲車底亡。（記者曾迺強翻攝）

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