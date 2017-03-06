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臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
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蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中

2017-03-06  00:35

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區中興街1處大樓住宅，昨日深夜近12時許驚傳火警，大批警消獲報趕赴現場，發現8樓住宅全面起火，緊急出動雲梯車射水灌救，火勢已獲得控制，警消稍早從火場內救出1名年約60多歲的婦人，經查其意識不清，正送往醫院急救，警消稍後將會進入火場搜尋有無其他民眾傷亡，現場救援行動仍在進行中。

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  • 警消出動雲梯車救援。（記者曾健銘翻攝）

    警消出動雲梯車救援。（記者曾健銘翻攝）

  • 警消出動雲梯車救援。（記者曾健銘翻攝）

    警消出動雲梯車救援。（記者曾健銘翻攝）

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