蘆洲區中興街民宅8樓冒火舌 救出一名女性

2017-03-06 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區中興街47號8樓民宅，晚間23時47分冒出火舌，消防單位獲報已派8分隊、中隊及大隊趕往撲救，現場救出一名女性。

消防單位指出，目前尚未尋獲關係人，正進一步了解是否有人員受困，也提醒民眾繞道、勿圍觀，以免發生危險。