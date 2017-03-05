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性侵通緝犯困獸鬥 嘉縣朴子員警逮人4傷

2017-03-05  23:05

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣朴子警分局員警今天晚上前往嘉義縣東石鄉下揖村1處工寮緝拿蔡姓通緝犯時，因蔡某意圖脫逃，結果造成4名員警受傷，不過員警仍負傷合力逮捕蔡嫌，受傷員警才送醫救治。

警方調查，設籍嘉義縣東石鄉的41歲蔡姓男子，因性侵案被判刑4年確定，結果蔡某拒不到案執行，今年1月18日遭通緝，蔡嫌躲藏在下揖村的偏僻工寮。

7名員警今天晚上8點多獲報前往圍捕時，3人守後門，4人堵在前門，準備來個甕中捉鱉，但蔡某為脫困，竟猛往前門衝，由於蔡嫌做困獸之鬥，加上體壯，造成黃姓、方姓、蕭姓、蔡姓等4名員警身體多處擦傷。

雖然4人傷痕纍纍，仍全力阻止蔡某脫逃，最終在其他同仁支援下，制伏蔡姓通緝犯，而蔡某也在掙脫過程受傷，和員警都送往衛福部朴子醫院救治，員警所幸都只有皮肉之傷，治療後並無大礙。

朴子警分局長張桂霖立即趕到醫院關心，對4名員警奮勇精神表達嘉許之意，但也提醒同仁今後執勤時要注意自身安全。

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  • 蔡姓通緝犯遭朴子警分局員警逮捕，脫困過程受傷送往醫院醫療。（記者蔡宗勳翻攝）

    蔡姓通緝犯遭朴子警分局員警逮捕，脫困過程受傷送往醫院醫療。（記者蔡宗勳翻攝）

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