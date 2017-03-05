亞東醫院警鈴大作 消防人員趕抵搜查中

2017-03-05 23:06

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋亞東醫院5樓稍早突然消防警鈴大作，由於亞東是板橋地區重要的大型醫院，消防局獲報不敢大意，立刻派出大批人車前往，目前沒有看到火煙，正在逐層搜索中。