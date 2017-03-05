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兩團陣頭大打出手 中和廟會變調成「大亂鬥」

警方將現場火爆情況控制住。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-05  22:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和區景平路上奉祀玄天上帝的九玄宮今晚間舉行廟會遶境，行經中和路、廣福路、安邦街等地。晚間9時許，眾家陣頭走到連勝街時，不知為何其中兩團陣頭一言不合就大打出手，目擊民眾說，現場儼然就是「大亂鬥」，還有1名年輕男子掛彩送醫，雖滿身血，幸好包紮後性命無虞，警方出動優勢警力，將這一票將近30人帶回警所偵訊。

警帶回近30人 網友酸：給神明留點面子

廟會鑼鼓喧天，緊接著街頭大亂鬥叫罵聲，最後是警方趕抵的警笛聲，一切聲響都驚擾了附近住戶，遂有網友將過程拍下PO網，並嘆「服務神明本意良好，但總有屁孩不懂事。」也有網友無奈嘆「真是變調的廟會」。有網友表示，廟會、陣頭會被汙名化，就是「屁孩藉廟會之名成群結黨耍威風」，導致「陣頭囝仔」在很多時候都成了貶義詞。

警方調查，目前僅知有1名傷者，其餘人員皆在警方趕抵時四處逃竄，現警方已鎖定10餘名「少年仔」，同時持續調閱相關監視器，將傳喚涉案人等到場說明。廟方人員則向警方表示，打起來的陣頭是2個不同團的人，為什麼會打起來廟方也「霧煞煞」，詳細案情將待警方釐清。

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