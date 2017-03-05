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你、妳用語習慣不同 小三躲過刑責

2017-03-05  23:55

〔記者王定傳／新北報導〕各自已婚的羅姓幼教老師與王姓男子偷情，雙方配偶發現後提告，新北地院依相姦共27罪判他4月徒刑，但法官查看羅、王對話記錄發現，王男都稱羅是「你」，前年卻有訊息稱「妳不配當幼教老師」等，認定是王妻所傳，可見當時她已知情，羅女因超過告訴期逃過一劫！

檢警調查，年約37歲的羅女與王男，都已結婚，卻暗自偷情，從102年8月起，跑遍新北樹林、萬里、土城、宜蘭礁溪等地摩鐵偷情，還曾殺到江蘇省崑山市的「一醉飯店」及蘇州市「金龍飯店及格林豪泰飯店」嘿咻。

不過，兩人的濃情蜜意，從前年7月開始，轉變成糾葛嚴重，羅女當時曾服藥輕生，驚動雙方配偶各自挨告，王男坦承犯行，法院認定兩人共嘿咻27次，依相姦罪判刑4月。

羅女部分，法官查看兩人手機對話訊息發現，從前年7月起，兩人感情早已生變，羅女曾訊說自己服用大量藥物，要求與王見面，還說：「你等著良心的譴責吧」，回覆者稱「我活得心安理得、不像妳跟別人的老公上床、妳不配當幼教老師」等，羅女也不甘示弱回嗆：「你拿著他wechat訊息給我、他是因他媽用死才給你結婚的」等。

法官調查，王男在訊息中都稱羅女「你」，但這回覆者是以「妳」來稱呼羅，顯然不是王男的習慣，加上還罵說「跟別人老公上床、不要臉」，又沒否認自己是王妻，認定是王妻所傳。

法官認為，王妻知道對方是幼教老師，羅也沒否認「上床」，反強調自己對王男的愛戀，可見她在前年7月已知道偷情，遲至去年5月提告，已超過6個月告訴期。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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