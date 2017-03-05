9旬翁半夜偷溜出門迷路哭哭 龍潭警助他回家
2017-03-05 21:47
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局中興派出所警員傅維強、劉馥賢，今天凌晨3時50分許巡邏經過國軍桃園總醫院時，發現1名9旬何姓老翁拄著拐杖獨自站在醫院道路旁、冷的直打哆嗦，員警趨前關心，發現老翁無法表達身分，只好帶回派出所安置，並透過人臉辨識系統確認老翁身分，平安送他回家。
何姓老翁被帶回派出時竟放聲大哭，神情焦急且情緒激動直說「我想回家！但找不到路回家 ！」兩警見老翁可能因深夜低溫受寒，身體不停地顫抖，立即提供熱茶和安撫情緒後，經以警用電腦人臉辨識系統查詢確認身分，隨即以巡邏車護送他回家。
老翁家人說，老翁患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又不便，經常會自己憑著印象獨自要去醫院回診，家人跟附近鄰居都會特別留意，殊不知這次竟然深夜趁著家人都睡了會跑出門，正準備出門報警，就發現員警協助把老翁送回家，非常感謝員警的熱心協助。
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