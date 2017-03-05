程宇昨入所「虛累累」 今睡飽和室友打屁聊天

2017-03-05 20:59

〔記者王定傳／新北報導〕性侵通緝犯程宇和女友梁思惠涉聯手誘殺陳姓女模，程男、梁女都被收押禁見，程男昨天凌晨進入台北看守所忠三舍，與土豪哥關在同一棟舍房，新收編號：「1230」，兩名室友是詐欺及毒品犯，他昨天入所時看起來疲倦不已，入所後幾乎都在補眠，今日已恢復體力，愛與室友打屁聊天！

據了解，程男昨日凌晨3時許才進入台北看守所，辦完新收程序後，整個人累癱，看起來很「虛」，不過，所方按規定給予補休，昨天除了用餐有叫醒他外，他幾乎都在夢鄉中，直到今日才恢復體力，與室友聊天，看起來完全沒有不適應狀況。

梁女則被收押在台北女子看守所，她不願意公開個人資料，據了解，她目前被羈押在誠舍禁見房，有兩名室友都是詐欺犯，她入所後作息正常，常與室友聊天打屁。