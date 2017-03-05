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宜蘭監獄超收問題多 管理員與受刑人實際1比140

2017-03-05  20:12

［記者簡惠茹／宜蘭報導］監獄超收問題難以解決，宜蘭監獄管理員林文蔚以繪畫反應現況，作品累積逾千張；他說，全台監獄超收嚴重，管理員卻人數不足，實際現場管理員與收容人比例，最高曾達1比140，不僅管理困難，也讓受刑人易出問題。宜蘭監獄表示，除了擴建監獄、增補人力，涉輕罪者若能以緩起訴或罰金取代，才能解決管理問題。

法務部矯正署統計，截至去年底，全台矯正機構收容62655人，核定收容人數56095人，超額收容人數達6560人，超額11.7%。宜蘭監獄表示，宜監收了2496人，核定數是2177人，也是超額收容。

「悶熱、潮濕、皮膚病不會少。」宜監管理員林文蔚說，由於超收，有時一個不到4坪的8人房，硬擠到17個人，房間空氣流通差，衛生條件也不好，夏天為了省電，電風扇、抽風機會關閉一段時間，有時房間溫度會高達攝氏40度，中暑是常有的事，受刑人只能自力救濟，互相幫忙刮痧，冬天如果遇到流感，也容易在裡面產生群聚感染。

林文蔚說，在工作現場的管理員與受刑人比例，經常是1比100以上，若以去年3月為例，宜蘭監獄第一線人員僅147人，替代役19人，還要拆成日班、夜班組，實際管理時是20個監所管理員，要面對2800名男受刑人，比例是1比140。

典獄長謝琨琦表示，原有舍房已經飽和，超收當然會影響管理品質，管理員也確實有不足情形，宜監已在擴建監獄，預計107年底完成，可舒緩收容空間壓力，同時也可增補管理員人力，但這只是治標不治本的方法，如果要解決超收問題，涉輕罪者若能用緩起訴或罰金方式，才能減少收容人數。

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  • 全國監獄超收問題嚴重，不僅管理困難，也讓受刑人易出問題。（記者簡惠茹攝）

    全國監獄超收問題嚴重，不僅管理困難，也讓受刑人易出問題。（記者簡惠茹攝）

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