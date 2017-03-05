有人躺在草叢裡！ 新北城林橋下驚見紅衣男屍

2017-03-05 20:20

〔記者余衡／新北報導〕今天傍晚近5點時，有運動民眾在連接新北市土城、樹林及板橋地區的城林橋下草叢，發現一名身著紅衣的男子倒臥草叢中，經叫喊沒有反應於是向119報案。

救護人員獲報到場，深入草叢內開始聞到陣陣屍臭，接觸到男子時赫見他已死亡，全身腫脹、部份腐壞難以辨識年齡，初步研判已經死亡數日。

警方在男子身上並未發現任何證件，由於上週城林橋曾發生男子跳橋遲未尋獲，不排除死者就是該名男子，警方也從現場附近多部停放許久的機車，逐一過濾車主以釐清死者身份。

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