林文蔚畫出監獄百態 盼大眾更了解監獄在幹麻

監所管理員林文蔚6年前開始拿起畫筆，畫下自己工作的日常、畫出監獄百態。（林文蔚提供）

2017-03-05 20:18

［記者簡惠茹／宜蘭報導］監所管理員林文蔚今年擁有新的任務，擔任司改國是會議委員，6年前他開始拿起畫筆，畫下自己工作的日常、畫出監獄百態，他說，「我不是在揭開瘡疤，而是希望更多人了解監獄這個公共議題，一起改善問題。」

47歲的林文蔚已經擔任監所管理員長達17年的時間，剛到任時，他直言管理員簡直也是在坐牢，不但值勤時只能用站的，連張椅子都沒有，吃飯時更是蹲在地上吃，夜班則是3小時一班一班的輪，讓他直呼做不下去，但是後來因為母親生病，2001年調回宜蘭監獄服務，也沒多餘心思再想換工作的事情。

2010年，持續日復一日的監獄工作的某天，林文蔚說，他突然開始想寫日記，才拿起畫筆，以繪畫的方式畫下監獄的日常。林文蔚畫過擁擠的牢房、畫被隔離的受刑人，不但辦畫展，也出書，累積上千張作品。

「我不是想揭開瘡疤，而是希望監獄制度變好。」林文蔚開始畫出監獄百態後，其實受到許多壓力，他說，許多人不知道監獄裡面發生哪些事情，因此也不知道監獄的改善需要什麼幫助，如果可以透過繪畫讓大眾知道，才能引進更多資源協助。

「我的工作，就是陪著他們走一遭，讓他們出去以後可以變得更好。」林文蔚說，監所管理員是大有可為的工作，只要改變一個人，就會對社會造成很大的影響，而這個人變好或變壞，取決於我們付出多少，會進來關的人，都是處於人生最低潮，也已經開始付出代價，不能一味覺得他們都是壞人，必須真的「看到他們，關心他們，陪伴他們」。