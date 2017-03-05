| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
HBL》高國豪轟38分超狂 松山大勝南山笑收第5冠
 首頁 > 社會

娃娃機台撈零錢 無業男瞎掰「我有神奇鑰匙！」

2017-03-05  20:28

〔記者余衡／新北報導〕神奇鑰匙？是最新的虛寶嗎？新北市土城警方本月2日巡邏時，行經延和路上一間夾娃娃機店面，發現37歲洪姓男子東張西望，並將手伸入機台內疑似正在撈取零錢，警方立刻上前盤查，果然起出59枚10元硬幣和一串鑰匙。

洪男起初矢口否認偷錢，還辯稱自己是該店員工，但警方與業者聯繫後根本沒這個人，隨後他改口稱在店面附近撿到一串神奇的鑰匙，以為是店家遺失，拿到店內試開看看，試到其中1把剛好能打開鎖頭，就遭到警方盤查。

警方不採信洪男無厘頭說詞，經調閱監視器畫面，果然一一打臉洪男說詞，目前無業的他才坦承因為缺錢花用，持自製鑰匙硬撬鎖頭偷取零錢，全案訊後已依竊盜罪嫌移送法辦。

廣告
  • 監視器拍下洪男伸手撈錢。（記者余衡翻攝）

    監視器拍下洪男伸手撈錢。（記者余衡翻攝）

  • 洪男自備鑰匙偷竊夾娃娃機。（記者余衡翻攝）

    洪男自備鑰匙偷竊夾娃娃機。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 夾娃娃機 鑰匙 零錢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：娃娃機台撈零錢 無業男瞎掰「我有神奇鑰匙！」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.