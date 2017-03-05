娃娃機台撈零錢 無業男瞎掰「我有神奇鑰匙！」

2017-03-05 20:28

〔記者余衡／新北報導〕神奇鑰匙？是最新的虛寶嗎？新北市土城警方本月2日巡邏時，行經延和路上一間夾娃娃機店面，發現37歲洪姓男子東張西望，並將手伸入機台內疑似正在撈取零錢，警方立刻上前盤查，果然起出59枚10元硬幣和一串鑰匙。

洪男起初矢口否認偷錢，還辯稱自己是該店員工，但警方與業者聯繫後根本沒這個人，隨後他改口稱在店面附近撿到一串神奇的鑰匙，以為是店家遺失，拿到店內試開看看，試到其中1把剛好能打開鎖頭，就遭到警方盤查。

警方不採信洪男無厘頭說詞，經調閱監視器畫面，果然一一打臉洪男說詞，目前無業的他才坦承因為缺錢花用，持自製鑰匙硬撬鎖頭偷取零錢，全案訊後已依竊盜罪嫌移送法辦。