勇警陷泥沼 顧不得丟鞋一心逮人
2017-03-05 21:27
［記者黃美珠／新竹報導］新埔警分局偵查隊追捕上月中老翁被劫案在逃涉案者之一的33歲李姓通緝犯。李男遭遇警車先強力衝撞，造成偵防車車頭嚴重毀損，隊員張原華胸口被爆開的氣囊頓挫受輕傷。分隊長林峻平、偵查佐林耀銘接力追捕棄車逃亡的李男而衝進泥沼，林耀銘1隻鞋子還被泥沼「吞沒」，靠1腳鞋、1腳襪狂奔，才把李男手到擒來。
新埔偵查隊為了逮捕上個月22日涉嫌打劫新埔80歲呂姓老翁的在逃共犯，連日來持續在相關涉案者出沒處埋伏，終於在昨天下午3點半左右，於新北市鶯歌地區某高架橋下，圍捕涉案的公共危險通緝犯李男。
警方說，李男一看到林耀銘駕駛的偵防車立刻迴轉落跑，偵查隊隊員張原華開另輛偵防車從另一頭協助圍捕。沒想到李男幾乎沒有煞車直接迎頭衝撞，導致偵防車右側車頭全毀，張原華也被爆開的安全氣囊頓挫了胸部，李男當下棄車、跳下約1層樓高的駁坎，往路外的泥沼竄去，林耀銘則跟林峻平一起自後追趕。
警方說，前述泥沼深及小腿肚，林耀銘1腳踩下後差點拔不出腿來，右腳的布鞋瞬間被「吞沒」，他顧不得鞋子，直接1腳布鞋、1腳襪子持續向前狂追，終於和林峻平聯手撲住了李男，雙方還一度扭打在地，李男才終於就範。
李男對警方說，他不認識老翁的姪子呂男，但受另1名主嫌陳男的邀約參與犯案，事後有收到3萬元的贓款，因為涉案且被通緝所以四處躲藏、看到警方就跑。
新埔偵查隊另外也從李男座車起獲他的隨身皮包內有把已經上膛的改造手槍和4發子彈，另有5包安非他命，今天傍晚訊後把李男依涉嫌加重強盜、毒品、槍砲罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
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