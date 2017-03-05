騎機車誤闖快速道路 7旬婦嚇壞了

2017-03-05 19:40

〔記者余衡／新北報導〕年過70的蘇姓老婦，今天早上騎乘機車準備到樹林探親，但她因路況不熟在城林橋土城端前，搞錯方向直接騎上台65線快速道路，警方獲報指稱有1名婦人及1部機車停於路肩，立即派員前往查看。

頂埔派出所警員林勳、詹永宏擔心婦人安危，一路驅車鳴笛趕往，上匝道後不久就發現蘇婦站在路肩渾身發抖，趕緊用警車將她護送回平面道路，並聯繫拖吊車協助將機車載回。

蘇婦見員警前來連聲道謝，直呼「簡直嚇壞了！」她說當時上了匝道才發現自己搞錯方向，見快速道路上車速飛快不敢繼續行駛，再三感謝員警即時救援，警方也再三提醒往後應更熟悉路線，以免發生危險。