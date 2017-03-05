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毒販賣毒還兼當包租公 房客通通都是毒蟲

2017-03-05  20:18

〔記者曾健銘／新北報導〕有多項前科的31歲葉姓毒蟲，不僅擁槍自重，日前將名下位於新北市三重區的公寓承租給其他毒蟲，一邊收房租、一邊販賣毒品給房客，雙管齊下賺取暴利，新莊警方接獲線報後經連日蒐證，今日下午前往查緝，破門逮捕葉男以及6名房客，並在屋內搜出改造手槍、毒品，全案依毒品、槍砲罪嫌偵辦。

警方調查，無業的葉男有毒品、槍砲等多項前科，在三重六張街當「包租公」，平時靠著販毒以及收房租維生；警方日前接獲線報指稱葉男販毒，警方立即派員蒐證。

今日下午1時許，警方攻堅逮人，原先只鎖定葉男1人，但其他房客一見警方找上門，嚇得逃竄，警員直覺有異，將6名房客全數逮捕，經查全是有毒品前科的管制人口。

警方隨後在葉嫌的房內搜出1把改造手槍、K他命毒品、殘渣、吸食器以及販毒帳本，將7人全數帶回警局，偵訊時7人皆承認犯行，訊後全依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

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  • 警方在抽屜內搜出改造手槍、K他命毒品。（記者曾健銘翻攝）

    警方在抽屜內搜出改造手槍、K他命毒品。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方在抽屜內搜出改造手槍、K他命毒品。（記者曾健銘翻攝）

    警方在抽屜內搜出改造手槍、K他命毒品。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方在抽屜內搜出改造手槍、K他命毒品。（記者曾健銘翻攝）

    警方在抽屜內搜出改造手槍、K他命毒品。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 毒品危害防制條例 毒蟲 違反槍砲彈藥刀械管制條例 違反毒品危害防制條例
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