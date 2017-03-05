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日本直升機墜毀山區 3死2重傷4人受困 降血脂藥冠脂妥偽藥案 陳姓盤商30萬交保
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「冠脂妥」偽藥案 檢警帶回業務、印刷商偵訊

2017-03-05  18:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕「冠脂妥」爆偽藥流通市面，食品藥物管理署也將本案移至新北地檢署，昨已分案調查。據了解，檢警今帶回向潘姓主嫌進貨的闕姓男業務、王姓女業務、潘嫌合作的印刷商等4人偵訊。王女稱貨是向闕某取得，而闕某則稱藥品是向醫院購得並非向潘嫌進貨，對此檢警將繼續釐清。

食品藥物管理署已經查獲一批批號「MV503」的偽藥，但尚未掌握來源，總數也不清楚，只知這些或是由1名有醫藥背景的潘姓男子售出，原廠已停止供應此批號藥品，也通知藥局下架。

據悉，警方兵分多路今上午至北市士林帶回王女、至南港帶回闕某、至新北市汐止帶回2名印刷商偵訊。檢警調查，王女、闕某曾在同間藥商工作，她向闕某進貨並僅賺薄利，警方初步判定王女應不知內情，至於闕某則不承認向潘某進貨，堅稱是醫院流出。警方初步偵訊後，已將王女、闕某、印刷商等再交由檢察官偵訊。

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  • 食藥署指出，市面流入降血脂藥物「冠脂妥」。圖上方為正品，下方是偽藥。（資料照，記者吳亮儀攝）

    食藥署指出，市面流入降血脂藥物「冠脂妥」。圖上方為正品，下方是偽藥。（資料照，記者吳亮儀攝）

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