羅馬公路山林火警猛烈 直升機因天黑無法投水

復興區羅馬公路59公里山林火警，火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

2017-03-05 18:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區羅馬公路59公里附近的山林，5日下午3時48分發生山林火警，火勢猛烈，燃燒面積約1公頃，因消防車水線無法佈達，消防局第四大隊復興分隊消防人員到場，考量消防車水線無法佈達，先持火把徒步進入搶救，因搶救困難同時申請空勤總隊支援。

只是，空勤總隊直升機下午5時從松山機場起飛，希望盡速控制火勢，並於5時25分到達現場，只是下午5時52分回報因已接近黃昏時段，直升機無法執行投水任務，現場由大溪警分局派員進行交管外，計有20名消防人員、各式消防車10輛在場進行漏夜搶救，於晚上6時30分火勢控制，剛好在附近視察的復興區長曾志湘第一時間到場協助救災的指揮調度。

至於起火原因另待調查。

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