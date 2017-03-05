變裝尋仇撲空主嫌重判9年半 幫腔出主意的判4年
2017-03-05 20:07
〔記者李立法／屏東報導〕陳男夥同張、孫、盧3友人尋仇怕被認出，大費周章偷車牌、穿雨衣、戴頭套變裝到仇家住處堵人卻撲空，4人心有不甘，陳男聽從張男建議向仇家大門開槍警告後才離去，結果被檢警查獲起訴，開槍的陳男被法官重判9年半，出主意的張男判4年，負責撿彈殼及開車的孫、盧2人各判刑2年10個月，可上訴。
陳男因與綽號「祥仔」男子結怨，便召集張男等3友人欲聯手教訓「祥仔」，4人怕尋仇時被認出，先偷車牌掛於汽車掩人耳目，再穿上雨衣、雨褲、戴頭套、手套，包得密不通風，打算堵到仇家後，以預藏的球棒好好招呼「祥仔」，陳男還帶了一把手槍以防萬一。
但計劃卻趕不上變化，103年11月29日深夜，4人掌握「祥仔」返家行蹤後，隨即從九如鄉開車前往屏東市「祥仔」住家堵人，但4人到場時卻撲了個空，仇家居然不在，大費周章變裝竟白忙一場，越想越火大，張男得知陳男有帶槍防身，便建議朝「祥仔」住家大門開槍警告後再離開，陳男遂朝鐵門連開7槍，經孫男撿拾地上彈殼後，才悻悻然離去。
「祥仔」返家發現住處遭槍擊，遂報警處理，警方過濾對象後，鎖定與被害人結怨的陳男，很快就將涉案4嫌逮捕，並出起出作案槍枝，檢方訊後依槍砲、竊盜及恐嚇等罪將陳男等人起訴。
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