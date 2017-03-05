竹南汽車報廢廠起火 燒毀6輛廢棄車

2017-03-05 18:41

［記者許展溢／苗栗報導］竹南鎮隆頂街一間汽車報廢廠，有上百輛報廢汽車，下午4點多驚傳火警，濃煙不停冒出，火勢瞬間蔓延，嚇的附近住戶趕緊報案。竹南、頭份消防隊緊急派出7輛消防車前往搶救，火勢目前已熄滅，有6輛廢棄自小客車被燒毀。

業者指出，今天沒營業，廠內都沒有人，不停說鄰居實在很好心，看到廠內有火，在第一時間報案，否則真的後果不堪設想。

業者表示，燃燒原因研判是，剛載回來曾發生車禍的車輛，裡面零件沒處理好，才會自燃。

竹南消防隊表示，所幸火勢有趕緊控制，燒毀6台廢棄自小客，未波及廠房，確切起火原因還需進一步調查。