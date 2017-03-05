宜蘭五結出海口驚見浮屍 初判落海超過一個月

2017-03-05 19:09

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣五結鄉大眾北路附近出海口，今天下午民眾在閘門附近發現浮屍，由浮腫情況判斷，屍體已經浸泡超過一個月，警方表示，死因還需明天由檢察官進行相驗才能確認。

今天下午在五結鄉出海口閘門，有民眾發現一具浮屍，初步確認疑似為居住於冬山鄉的40多歲林姓男子，不但附近發現林男的機車，家屬也在一月份申報林男為失蹤人口。

林男是在事發地點附近工地上班的工人，平常騎乘到工地的機車，在屍體位置附近被發現，搜救人員在排水門在機車附近搜尋，最後在水閘門找到死者遺體，依據遺體浮腫的程度，研判已經泡在水裡超過一個月，確切死因和身份還需進一步確認。