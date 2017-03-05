空軍427聯隊長自請處分 空軍：本週開人評會處理

2017-03-05 19:17

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍清泉崗基地毒品事件延燒兩個星期仍未有結果，空軍427聯隊聯隊長王德揚今天表明要自請處分，空軍司令部政戰主任鄭榮豐晚間表示，對於聯隊長王德揚自請處分，空軍會在本周將召開評議會，依據王德揚應負責任，由評議委員做出裁決。

毒品事件對空軍及整個國防部的軍譽產生負面影，對於只由聯隊長出面說明，而不是由空軍司令部說明，鄭榮豐說，今天是針對這起事件本身向社會大眾說明，因此是由聯隊長出面，未來若是調查告一段落，或有具體結果時，軍方會評估屆時是由空軍司令部或是由國防部來說明。

空軍今天下午在清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚發表3點聲明，並表示已向空軍司令部自請處分。

鄭榮豐說，少將層級的獎懲，是由空軍司令部來核定，至於有關後續反毒作為，空軍會持續檢討，包括門禁檢查、法規修正等，相關調查報告也會儘快出爐。

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