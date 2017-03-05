遇害女模母不解梁思惠：為何要這樣害我女兒？

2017-03-05 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌夥同女友梁思惠，將22歲陳姓網拍女模騙出劫財殺害，引發社會震驚，陳女的家屬今上午和法師為她誦經、超渡，陳女母親難過地說，女兒個性善良、單純，不懂梁女為何要這樣害她女兒？

《蘋果日報》報導，陳女母親說，由於事情來得太突然，家人都慌了手腳，很感謝這段期間親友的支持，以及外界的關心，家人心情才稍微平靜。陳母也透露，至今仍不敢讓家中80多歲的外婆知道外孫女過世的消息，怕她難過。

陳母說，女兒才到台北3個月，她自己沒見過行兇的程男和梁女，由於女兒主要是結識梁女，2人交情比較好，她不解為何梁女要這樣害她女兒？陳母說完話後，忍不住淚崩。