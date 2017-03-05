養狗作伴趴趴走 女街友反被咬到噴血

女街友養的兩隻狗互咬，卻傷及主人。（記者吳昇儒攝）

2017-03-05 20:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名女街友今日下午16時30分牽著兩隻愛犬跑到基隆車站前的天橋休憩，但兩隻狗卻開始互咬，女街友擔心犬隻受傷，伸手阻攔反遭狗咬噴血。路人見狀立刻通報119請消防隊員救人。消防隊員趕赴現場，先幫女街友簡易包紮，但對方卻不願送醫，堅持與傷人的犬隻留在現場。警方到場關心後，見女街友傷勢無礙，協助她帶咬人的狗離去。

路過的民眾表示，火車站的天橋人來人往，居然有狗咬人，一方面擔心女街友傷勢，一方面擔心犬隻再次傷人，所以立刻通報119救人，再請警方協助處理。

基隆市消防局仁愛分隊鄒姓消防隊員趕到場時，立刻幫女患者包紮，並詢問她需不需要就醫，但女街友頻頻揮手，說身上沒錢，不用了。

鄒員則熱心地說，可以請社會處幫忙處理醫藥費部分，不然自己掏腰包也行，但女街友擔心犬隻留在現場被帶走，且傷勢不嚴重，拒絕消防隊員的好意。

其他路過的民眾，卻堅持消防隊員要將女街友送醫救治，害消防隊員不知所措。

忠二路派出所警員趕到現場後，詢問女街友是否需要協助，如果需要就醫，要請她將狗安置在安全的地方，以免傷害其他用路人；女街友聞訊後，表示自己沒有大礙，隨後牽狗離去。