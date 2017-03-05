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象山看夜景迷路 北市警助外籍情侶脫困

2017-03-05  17:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕一對來自東南亞的外籍情侶，晚間搭計程車到象山要看台北市夜景，沒想到下車走了一會兒卻迷路了，立刻報警求助，剛好信義警分局福德街派出所警網正在山區巡邏，10分鐘後發現兩人，將他們載下山，他們倆都很感謝警方協助。

福德街派出所接獲報案，當時警員曾一益、莊子誠正在山區巡邏，一聽他們形容所看到的建築物，知道人應該在松山路底的靈隱寺附近，到場果然立刻找到兩人，情侶中的梁小姐表示來台近半個月，想趁離開前朝聖遠近馳名的象山夜景，但因入夜後山裡一片漆黑，找不到路下山，才會報警協助。

員警發現梁小姐及其男友，疑似低溫濕冷造成身體顫抖，先載他們回派出所，並拿溫開水給他們喝，使其恢復暖和後即護送兩人至捷運象山站，協助其返回飯店休息。

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  • 梁小姐及其男友很感謝警方協助。（記者姚岳宏翻攝）

    梁小姐及其男友很感謝警方協助。（記者姚岳宏翻攝）

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