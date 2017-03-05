2車擦撞釀禍 小轎車翻覆國道內側車道3人傷

國道1號南下29.7公里處，今日下午近5時許發生翻車事故。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-05 17:33

〔記者曾健銘／新北報導〕國道1號南下29.7公里處，今日下午近5時許發生翻車事故，1輛銀色小轎車行駛在內側車道時疑似與計程車發生追撞，小轎車擦撞護欄後翻覆，警消獲報趕赴現場，將車內3人送醫。

經查計程車58歲駕駛與小轎車上1對7旬夫妻皆意識清楚，僅有全身多處擦、挫傷，目前國道警方已介入調查，詳細事故原因仍待釐清。