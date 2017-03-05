梁思惠列「獵殺名單」 欲虐殺其餘得罪她的女模

2017-03-05 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕22歲的女模梁思惠在與24歲男友程宇設局殺害閨密陳女後，還冒用陳女手機傳訊給另一名黃姓女模約外拍，試圖故計重施。經警方調查指出，不只黃女，還有其他女模也收到外拍邀約，警方進一步表示，這一切都是梁思惠的「復仇計畫」，要男友把說過她壞話的女模全都殺掉。

一名黃姓女模在臉書上指出，當陳女遇害後，自己收到梁思惠冒用陳女之名向她提出外拍邀約，自己差點也遇害，心有餘悸。而稍早前，另一名女模也在《爆料公社》上爆出，自己先前也曾被程宇騷擾過，對方還說來自法國所以講話會有口音，遭質疑會打中文字時，還回說：「媽媽要我把中文學好」。該女指出，程宇在案發後，將臉書名稱改為Piya Cartier，要大家小心這個人。但經過查詢已找不到Piya Cartier的臉書個人帳號。

據《三立》報導，針對犯案動機，程宇供稱，因遇害陳女之前曾在梁思惠前男友暗指梁當過酒女的貼文按讚，讓梁思惠不爽引來殺機。警方同時指出，不少女模都在梁思惠的「獵殺名單」中，她就是希望程宇能把講過他壞話的女模全都除掉，行徑簡直泯滅人性。