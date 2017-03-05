地下道全是煙 賓士車熄火引擎悶燒

2017-03-05 17:01

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午4點多，一名52歲許姓女子，駕駛賓士轎車由台北市林森南路地下道往南方向，在出地下道的斜坡時，車輛忽然熄火，隨後陣陣濃煙由引擎室竄出，附近民眾嚇得報警。

消防人員趕到現場撬開引擎室灑水灌救，發現引擎室內部悶燒。所幸整起意外沒人受傷，但車輛故障原因仍有待調查。

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