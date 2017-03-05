誰請誰喬不攏？ 2男霸王餐理由一堆

監視器拍下2名霸王餐怪客在店內用餐。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-05 17:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕霸王餐怪客！3日中午，2名工人走入新北市中和區連城路某餐廳用餐，點了炒飯、炒麵、蛋花湯吃飽喝足後，竟趁店家忙碌，就一前一後大搖大擺走出店門，還換上預先準備不同顏色外套躲避查緝，警方今仍將2名怪客帶回偵訊。

據悉，41歲林姓、25歲高姓2名男子，穿著工程用反光背心、橘色工作服走入連城路巷子裡這家餐館，叫了2盤炒飯、1盤炒麵、2碗蛋花湯共260元，大快朵頤後，林某就一副沒事樣直接走出店門，過了3分鐘，高某也直接走出店門，沒付錢就腳底抹油。

而2人走到巷口工程車停放處，換上預先準備好的外套，企圖躲避警方查緝，而店家事後發現金錢短缺，調監視器才發現就是這兩人，同時報警處理，警方也循監視器通知兩人到案。

兩人到案後竟互相推稱「我以為他要請客」。這套說法當然不被警方採信，訊後，警方依詐欺罪嫌將2人函送法辦。