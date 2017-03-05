未召回驗尿理由？ 空軍聯隊長：軍人有人權

空軍427聯隊長指出，在毒品案事發當下並未全員召回是基於人權決定。（中央社）

2017-03-05 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕空軍司令部今日下午3點針對清泉崗染毒事件，在清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚針對事發當下「並未全員召回」一事回應指出，並非全部的事情都需要全員召回，軍人也有人權。

空軍427聯隊長少將王德揚針對在清泉崗發現毒品時，軍方卻未在第一時間全員召回驗尿作出回應，表示軍人有人權，因此是他下令不用召返驗尿。

同時指出，20日在營人數為2330位，當時1人因婚假出國至南美洲，今日返國後，會迅速請該員完成驗尿，包含其餘當時因正值休假或外出受訓，而遭質疑為毒品黑數的224人，也將在本週全數檢驗完畢。