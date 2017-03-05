騎士遭客運輾壓 雙腳開放性骨折

2017-03-05 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕南投二坪地區今日下午3時許發生車禍，1名機車騎士遭客運壓在車下，經過緊急救出後雙腳開放性骨折，警消連忙將他送醫救治。

有民眾在《爆料公社》臉書社團表示，南投1輛客運壓到機車騎士，從照片上可以看到救援人員爬進車底，拉出身穿紅色長袖與黑色背心的騎士，他從車底被拉出後滿臉痛苦，救護人員則先將他移到擔架上進行初步處理，再抬上救護車送往醫院。