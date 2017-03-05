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2車擦撞釀禍 小轎車翻覆國道內側車道3人傷
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騎士遭客運輾壓 雙腳開放性骨折

2017-03-05  16:39

〔即時新聞／綜合報導〕南投二坪地區今日下午3時許發生車禍，1名機車騎士遭客運壓在車下，經過緊急救出後雙腳開放性骨折，警消連忙將他送醫救治。

有民眾在《爆料公社》臉書社團表示，南投1輛客運壓到機車騎士，從照片上可以看到救援人員爬進車底，拉出身穿紅色長袖與黑色背心的騎士，他從車底被拉出後滿臉痛苦，救護人員則先將他移到擔架上進行初步處理，再抬上救護車送往醫院。

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  • 機車騎士遭客運壓在車底，被救出後滿臉痛苦。（圖擷自《爆料公社》臉書社團）

    機車騎士遭客運壓在車底，被救出後滿臉痛苦。（圖擷自《爆料公社》臉書社團）

  • 救難人員爬進車底協助騎士脫困。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

    救難人員爬進車底協助騎士脫困。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

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