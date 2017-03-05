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女兒涉詐丟臉 江母臉書發文致歉...

針對網友的一連串批評留言，江母表示抱歉，她也感到非常自責。（圖擷取自江母臉書）

2017-03-05  16:45

〔即時新聞／綜合報導〕赴韓遊學卻失聯10餘天的江女，原以為是被綁架或遭詐騙，因而下落不明，沒想到卻是因捲進電信詐騙案，遭韓警逮捕羈押，引發社會譁然，江母的臉書也被網友灌爆，大罵丟臉、女兒竟去騙人。

對此，江母今下午4時許於更新臉書動態致歉，表示自己非常自責，盼大眾能體諒她作為一個母親的心情。

江母今於臉書上傳1張面容憔悴、疑似技術不佳，或無臉見人、僅露出上半部臉的自拍照，並對網友的留言，連提2次「很自責」，表示對不起，但仍「希望大眾能夠體諒我這個做母親心情」，不少臉友紛紛在底下留言，大喊「加油」；也有人安慰她，「沒事就好、該面對的還是要讓小孩去面對」；少數網友則酸她，「我們都懂，妳女兒超乖，是朋友帶壞她，標準的SOP」

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  • 江母上傳的致歉文照片，疑因技術不佳或無臉見人，僅露出上半部臉。（圖擷取自江母臉書）

    江母上傳的致歉文照片，疑因技術不佳或無臉見人，僅露出上半部臉。（圖擷取自江母臉書）

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