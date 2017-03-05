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譙警「有牌流氓」 白目翁婿上銬還繼續罵

釣蝦場糾紛演成辱警事件。（記者蔡清華翻攝）

2017-03-05  15:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕員警深夜獲報處理釣蝦場糾紛公親變事主，遭不爽的民眾怒譙「有牌流氓」三字經、五字經齊發，被帶回派出所偵訊，其中一對翁婿被銬入派出所內，還不斷在所內咆哮幹譙，三人全部依妨害公務罪移送法辦。

4日23時24分許，鳳山警分局五甲所獲報於保泰路一家釣蝦場發生衝突糾紛，警方趕赴現場，38歲的王嫌與其27歲張姓友人見警出面干涉，分別以「有牌的流氓、機歪」等語辱罵現場執行勤務員警。巡佐莊建堂以現行犯之名逮捕張嫌，於逮捕過程中，王嫌還與警方發生拉扯。

警方將兩名嫌犯欲帶回偵訊，於五甲所大門口，王嫌22歲女婿施男趕到，意圖阻止警方將兩嫌帶進派出所內，以髒話「X你娘、機掰」等語，辱罵執勤員警。

三人遭警方逮捕於所內後，仍不斷於派出所內咆哮，更以「卒仔、X你娘機掰」等三字經不斷辱罵所內同仁，全案於偵訊後，全依妨害公務罪移送高雄地檢署進一步偵辦。

進到派出所嫌犯仍對著員警口出穢言。（記者蔡清華翻攝）

白目翁婿全依妨害公務送辦。（記者蔡清華翻攝）

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