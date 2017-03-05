單親爸爸想籌奶粉錢 竟動歪腦網路販毒

2017-03-05 15:45

〔記者鄭景議／台北報導〕北市大同分局警方日前接獲線報，發現一名潘姓男子涉嫌利用網路販毒，謀取暴利，經過長期查訪及過濾網路情資後，於2月25日利用潘嫌外出準備毒品交易時，上前盤查，當場從潘嫌身上查扣出k他命3包，混和性毒品咖啡包2包，潘嫌眼見無可抵賴，只好認栽。

據了解，27歲的潘嫌利用網路，透過暗號販賣k他命、咖啡包、毒梅片等等，儼然自成一個科技化的販毒社群，潘嫌供稱自己單親要扶養女兒，聽聞販賣毒品很好賺，才鋌而走險，「以後再也不敢了。」

潘嫌身上的k他命毛重5.99公克，毒咖啡包毛重10.6公克，警方詢後將潘嫌依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

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