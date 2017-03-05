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查《冠脂妥》偽藥 新北檢逮2嫌

2017-03-05  16:41

〔即時新聞／綜合報導〕全台最暢銷降血脂藥《冠脂妥》驚爆有偽藥在市面流通，新北地檢署今天表示，目前已查獲陳姓嫌犯涉嫌販賣，潘姓嫌犯涉嫌製造偽藥，兩嫌犯涉及違反《藥事法》，將在下午接受檢察官的庭訊。

據《三立新聞網》報導，新北檢表示，昨晚接獲藥廠通報的中央衛福部食品藥物管理署已啟動稽查專案，食藥署也要求全面下架停售去年10月生產、批號「MV503」的冠脂妥（10毫克包裝）。

檢方將指派3位民生專組主任檢察官指揮偵辦，並邀請食藥署、法務部調查局台北市調查處以及新北市警局刑警大隊成立專案小組。為防止偽藥流入市面，影響國人用藥安全與健康，檢察官將擴大查緝偽藥的來源，也將釐清市面通路上，以及販售冠脂妥偽藥人員的刑事責任。

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  • 新北地檢署查獲《冠脂妥》偽藥案2名嫌犯，檢察官下午準備開庭訊問。（記者王俊忠翻攝）

    新北地檢署查獲《冠脂妥》偽藥案2名嫌犯，檢察官下午準備開庭訊問。（記者王俊忠翻攝）

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