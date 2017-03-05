| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

清泉崗225人未驗尿 空軍司令部：本週完成

空軍司令部今日在清泉崗基地記者會表示，除了1名在南美洲受訓的官兵之外，剩下的基地官兵全數會在本週之內驗尿完畢。（圖擷自臉書）

2017-03-05  15:33

〔即時新聞／綜合報導〕清泉崗毒品案震驚各界，該基地總共有2500多名官兵，但至今仍有225人因為休假或在外受訓沒有接受驗尿，讓外界質疑是否會成為毒品黑數。空軍司令部今日在記者會上表示，除了1名在南美洲受訓的官兵之外，剩下的224人全數會在本週之內驗尿完畢。

空軍司令部今日下午3時在清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，被媒體問及為何到現在還未全員驗尿？空軍司令部強調基地內的官兵一律都會接受驗尿，在這星期即可完成，只有遠在南美洲的1位官兵沒辦法檢驗到。

空軍427聯隊長少將王德揚指出，本案全數交給檢方處理，而軍方之所以要召開記者會，是希望能夠挽回軍譽，並表達他將會自行處分以示負責。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 清泉崗 清泉崗基地 清泉崗毒品案 空軍 空軍司令部
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：清泉崗225人未驗尿 空軍司令部：本週完成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.