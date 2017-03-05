清泉崗225人未驗尿 空軍司令部：本週完成

空軍司令部今日在清泉崗基地記者會表示，除了1名在南美洲受訓的官兵之外，剩下的基地官兵全數會在本週之內驗尿完畢。（圖擷自臉書）

2017-03-05 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕清泉崗毒品案震驚各界，該基地總共有2500多名官兵，但至今仍有225人因為休假或在外受訓沒有接受驗尿，讓外界質疑是否會成為毒品黑數。空軍司令部今日在記者會上表示，除了1名在南美洲受訓的官兵之外，剩下的224人全數會在本週之內驗尿完畢。

空軍司令部今日下午3時在清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，被媒體問及為何到現在還未全員驗尿？空軍司令部強調基地內的官兵一律都會接受驗尿，在這星期即可完成，只有遠在南美洲的1位官兵沒辦法檢驗到。

空軍427聯隊長少將王德揚指出，本案全數交給檢方處理，而軍方之所以要召開記者會，是希望能夠挽回軍譽，並表達他將會自行處分以示負責。

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