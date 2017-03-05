清泉崗基地毒品案 少將聯隊長自請處分
2017-03-05 15:09
〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地日前傳出毒品案震驚全台，而427聯隊長少將王德揚今下午3點在記者會時提出三點聲明，自請處分，報告內容如下：
一、本事件引起國人關切，造成軍譽受損，本人身為基地指揮官，有負長官託付，個人檢討深感責無旁貸，已向司令部自請處分。
二、聯隊於2月20日發生後，均依照相關程序逐級回報及處置，無任何隱瞞情事及延誤，係屬聯隊自查案，本人更主動率各級單位主官驗尿，以表達堅決反毒的決心；另聯隊案發迄今均全力配合台中地檢署執行查處，期望盡速破案，依法嚴懲不肖分子。
三、本基地在外差訓仍未實施尿液篩檢人員，已責由各施訓單位以最快速度管制於本周完成。
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