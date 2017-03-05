我孫子被鎖在車內？ 失智翁半夜呼救真相是...

謝姓老翁求助警員，談話過程中因體力不支坐在超商前。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-05 15:07

〔記者曾健銘／新北報導〕日前凌晨3時許，新北市三重區，有失智症、幻聽、幻想症狀的80歲謝姓老翁，匆匆地攔下巡邏警員，指稱他因為急著下車買東西，不小心把年僅10歲的孫子反鎖在車上，厚德派出所警員駱勇丞、賴志信、陳進助聽聞，緊急在自強路一段、民生街附近幫忙協尋卻遍尋不著，過程中謝翁不斷地自言自語，也無法回答車輛停放地點，警員只好先將他帶回派出所安置。

返所後，為了怕謝翁挨餓，警員送上紅豆麵包、熱牛奶供老翁飽餐一頓，聊天過程中老翁無意間透露自己住在蘆洲區，當晚自己獨自外出散步，途中一直有人指引他，結果走了逾3公里到三重，最後卻忘記回家的路。

警方後來查詢得知老翁住處，開車載著謝翁返回蘆洲區住處，謝翁兒子得知父親三更半夜跑出門，最後竟是警員送回家，頻頻向警方賠不是；老翁兒子向警方表示，父親有失智症，日前又出現幻聽、幻想症狀，疑似因此才誤以為自己開車載孫外出，幸好警員機警搭救，才未釀成更嚴重的意外。