人都沒見過…男子誆投資 詐騙4女近千萬元

警方查扣劉男行騙的手機、存摺、現金等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

2017-03-05 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕41歲劉姓男子利用網路尋找寂寞女子，先假意熱絡聊天、噓寒問暖，並誆稱在聯合徵信中心上班，晚上會幫許多企業管理財務及作帳，要求這些女子拿錢給他理財，數月內資產可翻倍，卻全是詐騙伎倆，至少4名熟女受害，詐騙近千萬元，警方循線前往台中大里逮獲劉男到案。

刑事局偵第九大隊接獲女子報案指稱，於Beetalk通訊軟體中認識一男，該男稱在金融單位上班，可幫助投資理財，要求她提供存摺及提款卡，沒想到騙取資料辦理貸款匯入帳戶後，存款即遭提領一空，從此斷絕聯絡。

警方調查，劉男都是在Line、Beetalk及Wechat等通訊軟體上尋找被害人，先加入好友，以甜言蜜語博取好感，取得對方電話後，由打招呼問安到閒聊，一點一滴地融入被害女子的生活中，甚至於經濟困難時，還大方出手幫忙，鬆懈被害人心防。

劉男等時機成熟，誆稱自己白天在聯合徵信中心上班，晚上幫許多企業管理財務及做帳，可協助被害女子理財，幾個月內資產就翻倍，如果錢不夠，還要她們寄送存摺及提款卡辦理信貸、車貸及信用卡借款等，取得現金提高資本額，然存入帳戶後便全數遭劉男提領一空。

誇張的是，這些被害女子連劉男人都沒見過，即把錢交給對方，至少有4女上當，詐騙金額逾千萬元。

警方追查多日，前往劉男大里住處逮人，搜出作案手機、存摺、提款卡、現金8萬3千多元及infiniti跑車等贓證物，詢後除依詐欺罪嫌送辦，另擴大清查受害人數及受騙金額。

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