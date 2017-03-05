人都沒見過…男子誆投資 詐騙4女近千萬元
2017-03-05 14:53
警方查扣劉男行騙的手機、存摺、現金等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕41歲劉姓男子利用網路尋找寂寞女子，先假意熱絡聊天、噓寒問暖，並誆稱在聯合徵信中心上班，晚上會幫許多企業管理財務及作帳，要求這些女子拿錢給他理財，數月內資產可翻倍，卻全是詐騙伎倆，至少4名熟女受害，詐騙近千萬元，警方循線前往台中大里逮獲劉男到案。
刑事局偵第九大隊接獲女子報案指稱，於Beetalk通訊軟體中認識一男，該男稱在金融單位上班，可幫助投資理財，要求她提供存摺及提款卡，沒想到騙取資料辦理貸款匯入帳戶後，存款即遭提領一空，從此斷絕聯絡。
警方調查，劉男都是在Line、Beetalk及Wechat等通訊軟體上尋找被害人，先加入好友，以甜言蜜語博取好感，取得對方電話後，由打招呼問安到閒聊，一點一滴地融入被害女子的生活中，甚至於經濟困難時，還大方出手幫忙，鬆懈被害人心防。
劉男等時機成熟，誆稱自己白天在聯合徵信中心上班，晚上幫許多企業管理財務及做帳，可協助被害女子理財，幾個月內資產就翻倍，如果錢不夠，還要她們寄送存摺及提款卡辦理信貸、車貸及信用卡借款等，取得現金提高資本額，然存入帳戶後便全數遭劉男提領一空。
誇張的是，這些被害女子連劉男人都沒見過，即把錢交給對方，至少有4女上當，詐騙金額逾千萬元。
警方追查多日，前往劉男大里住處逮人，搜出作案手機、存摺、提款卡、現金8萬3千多元及infiniti跑車等贓證物，詢後除依詐欺罪嫌送辦，另擴大清查受害人數及受騙金額。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 鐵皮倉庫起火 消防迅速撲滅阻延燒
- 國姓北山派出所重建 肩負交通、觀光樞紐
- 倒楣！網購被詐 本以為破案...又被騙
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 羽球》德國賽男單冠軍戰 王子維、周天成今夜對決
- NBA》狂刷數據拿大三元？ 魏少：沒贏球也沒意義
- 香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
- 基隆火車站南口停車場提早開放 免費停至10日
- 自由廣場》違規停車的議會聲明
- 遊客取山泉 鋸斷玉山塔塔加園區水管
- 在《美女與野獸》詮釋同志情愫 喬許加德：我非常驕傲
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 寶山農會選舉激烈 2軍對陣步步為營
- 南市龍崎反有毒掩埋場 王定宇：將全力監督
- 自由廣場》傳統領域與自治精神
- 女作家罹絕症 親手幫丈夫寫相親資料
- NBA》林書豪18分傷癒歸隊後新高 籃網不敵拓荒者
- 開發爸、媽的新專業 他網路創業成功…
- 訪無米樂故鄉 柯P：社區營造應由下而上
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei man returns home only to find it torn down
- 安麗盃8強無台將 20年來最慘
- 賴雅妍「諾皇」回歸 大撩「馬子」陶嫚曼
- 竹縣首座寵物公園 竹東啟用
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
- 新聞分析／學費誠可貴 學術價更高
- （台南）賴清德︰絕對保持中立
- 中生承諾書爭議 教育部：將與陸委會討論方針
- 是你嗎？去年9、10月發票千萬大獎 還有1張未領
- （影音）為女權脫了！前AKB偶像全裸玩SM
- 2局6上6下 胡智為又好投
- 娜塔莉偷偷卸貨 2.22喜迎千金
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 高捷無法加值悠遊卡 民怨不便
- 台灣最東邊咖啡館…他倆放下槍後轉變人生
- 基隆開放磯釣 首假日湧113人
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 網友抵制星巴克無效？ 學者指出是這些原因
- 土耳其：1架米格-23戰機墜毀敘邊境
- 行銷台南農特產 南市赴日參展
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人都沒見過…男子誆投資 詐騙4女近千萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分