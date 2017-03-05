毒品純度差很大惹殺機 男持西瓜刀殺藥頭

2017-03-05 14:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名蕭姓藥頭因售出的毒品純度不足，引發黃姓買家不滿，前年10月，假意要再購買毒品，約蕭男在基隆德安路交流道口交易。蕭男到場後，黃男持西瓜刀砍殺，犯後與友人駕車逃逸。警方以車追人，揪出黃男，訊後依殺人未遂罪將他移送法辦。基隆地檢署檢察官則認為，黃男無殺人犯意，且雙方已和解，予以黃男緩起訴處分。

警方調查，黃男案發前曾向蕭男買1公斤K他命，卻發現夾雜其他物品混合，純度差很大，多次與蕭男協調未果，決定設計殺局；黃男用買毒名義約出蕭男到德安路交流道見面，再用持西瓜刀砍殺對方的肩膀、腹部及右手臂，搭著友人林書戊的車離去。蕭男遭砍殺後，爬出車外坐在路邊等待救護車救援。

警方趕抵現場時，發現車內都是蕭男血跡，駕駛座上還有三級毒品K他命，副駕駛座的腳踏墊上，也裝著一袋橘色液體，事後檢驗發現，裡面是二級毒品安非他命。偵查人員立刻調閱監視器，找到犯案車輛，循線找到林男，並找出同行的陳信宏、褚韻順等2人，訊後一併送辦，另車上放毒的蕭姓男子，也被依違反毒品危害防制條例移送法辦。

檢察官調查認為，偵辦人員並未查扣到爭議的毒品，無法認定雙方是因買賣毒品引發糾紛，但雙方確實有金錢往來，應屬金錢糾紛；另黃男與被害人並不熟識，應無深仇大恨無殺人意圖，且刀均砍向被害人右手臂處而非頭、頸等要害，難認被告有殺人犯意，事後也與被害人協議和解。

而林、陳及褚男等人，偵訊時向檢方供稱，只是與黃男到場，不知道他要殺人，黃男也證稱，同行的3人並不知情。

檢察官認定，黃男涉犯傷害罪，應依調解內容履行賠償27萬元，予以緩起訴處分，緩起訴期間2年6月；另同行的林男等人與已不起訴處分。

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